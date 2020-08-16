2020/08/16 | 21:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لماذا رفض الزهاوي ؟ – عكاب سالم الطاهر اشارت مصادر ذات صلة ، الى ان الشاعر جميل صدقي الزهاوي قد رفض ، بشموخ الشاعر الحقيقي ، ان يكون شاعر البلاط.
كما اراد ذلك الملك فيصل الاول . وكنت اتصور ان منصب (شاعر البلاط) جزء من هيمنة الملك او الرئيس في هذا البلد العربي او ذاك.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا رفض الزهاوي ؟ – عكاب سالم الطاهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما اراد ذلك الملك فيصل الاول . وكنت اتصور ان منصب (شاعر البلاط) جزء من هيمنة الملك او الرئيس في هذا البلد العربي او ذاك.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا رفض الزهاوي ؟ – عكاب سالم الطاهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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