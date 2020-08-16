2020/08/16 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إساءة لبغداد – خلدون المشعل ما ان تتجول في شوارع بغداد الا وترى منظر النفايات تتطاير من هنا وهناك فاما اعقاب السكائر التي لم تدخل فمي ليومنا هذا ورغم بلوغي من العمر عتيا او قناني المياه المعدنية او قناني المشروبات الغازية فاصاب باحباط شديد من مناظر اساءت للحبيبة بغداد عروس العواصم العربية وباريسها سابقا لا […]

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