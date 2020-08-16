تصريح من اللجنة المالية حول رواتب الموظفين لشهر آب

2020/08/16 | 21:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن رواتب موظفي دوائر لشهر آب مؤمنة بالكامل.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح، 16 آب/أغسطس، إن "رواتب موظفي الدولة لشهر آب مؤمنة بالكامل"، مبينًا أن "قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أمّن الرواتب لنهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

وأضاف، أن "الحكومة سترسل الموازنة العامة إلى البرلمان لمعالجة باقي المتعلقات المالية".

كما أشار، إلى أن "حل المشاكل المالية من مهمة الجهة التنفذية، باعتبار أن عمل البرلمان رقابي، يشرع قوانين ويرسلها إلى الحكومة".

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