الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

2020/08/16 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بياناً بشأن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيانها، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".

واضافت انه "قد تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، كما فككت صاروخين إثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته".

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الأحد، 16 آب، 2020، بأن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخين سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".

واضاف أن "الهج

بغداد اليوم - متابعة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب تفاصيل جديدة بشأن عملية القبض على أحد أبرز المشاركين في جريمة سبايكر وأخطرهم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان قوله إن "المتهم الذي تم إلقاء القبض عل

بغداد اليوم _ البصرة

نفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأحد، تسجيل جريمة قتل طفل في المحافظة، فيما أشارت إلى مواقع الكترونية تعمل على العبث بأمن واستقرار البصرة.

وذكر اعلام شرطة البصرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "خبرا انتشر

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