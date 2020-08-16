تير شتيجن يتلقى رسالة عاطفية مؤثرة من حارس أسطوري بعد فضيحة برشلونة

2020/08/16 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تلقى الحارس الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين فريق برشلونة الإسباني، رسالة عاطفية مؤثرة من واحد من أساطير حراسة المرمى في كرة القدم، بعد فضيحة البارسا في لشبونة بالبرتغال.

و استقبلت شباك تير شتيجن ثمانية أهداف في خسارة البارسا بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء الجمعة الماضي.

الحارس الأسطوري لمنتخب باراجواي، خوسيه لويس تشيلافيرت، رد على تغريدة نشرها تير شتيجن لجماهيره عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن تشيلافيرت قال رداً على شتيجن:" عزيزي مارك، أنت لا تزال الحارس الأفضل في العالم، الهزائم تؤلم بالطبع ، و لكنها تجعلنا أقوى".

وأضاف تشيلافيرت:" لك مني كل المحبة ، من مقاتل قديم، لقد فزت بكل شيء".

و كانت رسالة تير شتيجن عبر تويتر قد جاءت كما يلي:" أوقات صعبة جداً، في منتهى القسوة، أشعر بالأسف الشديد لما حدث في المباراة، أشعر بإحباط و لا أريد أن أبحث عن أي أعذار لأنه لا يوجد من الأساس، بكل تأكيد نحن بحاجة للتغيير".

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