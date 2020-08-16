الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء

2020/08/16 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر”.واضافت، “تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، وفككت صاروخين …

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