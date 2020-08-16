2020/08/16 | 21:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجزو رفحاء يستعدون لتنظيم تظاهرة في واشنطن ضد زيارة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجزو رفحاء يستعدون لتنظيم تظاهرة في واشنطن ضد زيارة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجزو رفحاء يستعدون لتنظيم تظاهرة في واشنطن ضد زيارة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).