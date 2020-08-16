حكومة كوردستان تكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية

2020/08/16 | 21:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير تربية الاقليم الان محمد سعيد

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