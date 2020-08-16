2020/08/16 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق (دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه) ، الى الأول من شهر أيلول المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “موعد التقديم على الدراسات العليا (دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه)، سيكون لنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الأول من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تمدد موعد التقديم للدراسات العليا الى الأول من أيلول المقبل وكالة تقدم الاخبارية.

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