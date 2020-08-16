هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء.. والخلية تحدد موقع الإطلاق

2020/08/16 | 21:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 16 آب/أغسطس، إن "صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضاف البيان، "تبين أن انطلاق الصاروخ كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة".

وتابع البيان، أن "القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، كما فككت صاروخين اثنين كانا معدان للإطلاق في المكان ذاته".

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كاتيوشا جديد صوب المنطقة الخضراء

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