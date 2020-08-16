التربية تُعلن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا لموظفيها الى الأول من أيلول المقبل

2020/08/16 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية ، اليوم (الأحد 16 آب 2020) ، عن تمديد موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق (دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه) ، الى الأول من شهر أيلول المقبل .

وذكرت الوزارة في بيان اصدرهٌ المكتب الإعلامي ، ان موعد التقديم على الدراسات العليا سيكون لنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول لعام 2020.

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بغداد اليوم- بغداد

دعت المتحدث باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، الأحد، 16 آب، 2020، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتصحيح اخطاء حكومة عادل عبد المهدي السابقة، وكسب ثقة المجتمع الدولي خلال زيارته المترقبة إلى الولايات المتحدة.

وقالت المظفر في حديث خ

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، اليوم الاحد، على نص الاتفاق المقترح من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحلحلة القضايا العالقة مع اقليم كردستان.

وتضمن الاتفاق 7 نقاط اساسية تخللها عدد من الفقرات الخاصة، بادارة ملف الكمارك، وت

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو خلية الأزمة في البرلمان، رياض المسعودي، اليوم الأحد، أن عدم وجود قانون يحمي العنصر الأمني عند فرض اجراءات رادعة لمنع خروقات الحظر والاختلاط والتجمعات، هو الذي يمنع تشديد الإجراءات الصحية وتطبيق الحظر بالكامل.

و

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