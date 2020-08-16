سقوط كاتيوشا في المنطقة الخضراء.. وضبط قاعدة صواريخ

2020/08/16 | 22:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الأحد، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر.وذكر البيان، أن انطلاق الصاروخ كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت

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