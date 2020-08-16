بعد مقتل ناشط بالبصرة.. تظاهرات تطالب بمحاكمة المحافظ

2020/08/16 | 22:03 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مقتل الناشط المدني تحسين أسامة الخفاجي على يد مسلحين مجهولين، توجه عشرات المتظاهرين، الأحد، إلى قيادة شرطة البصرة للمطالبة بمحاكمة المحافظ وقائد الشرطة، وفق ما نقلته قناة "السومرية" العراقية.يذكر

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