وزير العمل يوجه بحسم طلبات المتقدمين لإعانة الحماية الاجتماعية

2020/08/16 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بحسم طلبات المتقدمين للشمول لاعانة الحماية الاجتماعية.

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