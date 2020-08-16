دراسة تكشف امكانية ربح الاقتصاد العالمي 100 مليار دولار سنويا بخطوة واحدة “محفزة” للعاملين!

2020/08/16 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة يمكن للاقتصاد العالمي ربح 100 مليار دولار سنويا، في حال تشجيع العاملين على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بممارسة الرياضة.ووفقا لدراسة حديثة نشرت قناة “abc news” تفاصيلها، ثبت أن السير يوميا لمدة ربع ساعة أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم، يعزز الإنتاجية ويزيد […]

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