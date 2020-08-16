2020/08/16 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يناقش آلية حسم معاملات المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ ٢٠١٦ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يناقش آلية حسم معاملات المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ ٢٠١٦) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يناقش آلية حسم معاملات المتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية منذ ٢٠١٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).