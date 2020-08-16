“حكومة عمال وفلاحين” هو جزء واحد فقط من كتاب “البرنامج الإنتقالي” - ليون تروتسكي

2020/08/16 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليون_تروتسكي هذه الصيغة: “حكومة عمال وفلاحين”، ظهرت بداية في تحريض البلاشفة عام 1917، وباتت مقبولة حتما بعد ثورة أوكتوبر.



وفي النهاية، لم تعد تمثل أكثر من كونها تحريضا شعبيا لدكتاتورية البروليتاريا التي تم تأسيسها بالفعل.أهمية هذه التسمية تأتي بشكل أساسي من أنّها تشدد على فكرة التحالف بين البروليتاريا والفلاحين، الذين تقوم عليهم السلطة السوفييتية.عندما حاول كومنترن المزيفون إحياء الصيغة الت ......





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