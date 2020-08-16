من ينبغي عليه تجنب تناول الطماطم؟

2020/08/16 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، الطماطم مادة غذائية لها فوائد كثيرة للجسم، ولكن على الرغم من فوائدها، قد تكون ضارة لبعض الأشخاص.ووفقا لها، تكمن خطورة الطماطم في احتوائها على أحماض عضوية عديدة، لذلك هي ضارة لمن يعاني من التهاب المعدة والقرحة، وتقول، “يمكن إضافة الطماطم إلى النظام الغذائي، فقط بعد زوال التفاقم.

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