صحة نينوى تتلف أكثر من (طن) من بيض المائدة المحلي غير صالح للاستهلاك البشري

2020/08/16 | 22:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى اعلنت دائرة صحة نينوى، الاثنين، اتلاف اكثر من طن من بيض المادة محلي الانتاج.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تنفيذا لتوجيهات مدير عام دائرة صحة نينوى فلاح حسن الطائي حول متابعة المواد الغذائية وتطبيق الأجراءات الوقائية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا نفذت الفرق الصحية التابعة للقطاع الايسر حملة تفتيش على المطاعم ومحلات […]

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