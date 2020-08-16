اتفاق على إحياء شعائر عاشوراء في كربلاء مع منع الوافدين

2020/08/16 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد قسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين ان الهيئات والاطراف التي ستحيي ليالي عاشوراء في كربلاء ستقسم الى مجموعتين تؤدي كل واحدة منها فعاليتها بين يوم وآخر، فيما يتم منع ادخال الوافدين للمحافظة لغاية 13 محرم وذكر معاون رئيس قسم الشعائر والمواكب […]

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