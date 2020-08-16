فيسبوك تتخذ خطوات جديدة مع “ماسنجر” و”إنستغرام”

2020/08/16 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “فيسبوك” عن أولى خطواتها العملية بالبدء في ربط تطبيقات المراسلة الخاصة ودمج محادثات “إنستغرام” و”ماسنجر” من خلال تحديث جديد.وقالت مصادر لموقع “جي إس إم آرينا”، وتابعته /المعلومة/، إن “فيسبوك” بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على “إنستغرام” مع تطبيقها “فيسبوك ماسنجر”.ومنذ أكثر من عام، أعلنت “فيسبوك” عن […]

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