دراسة: السير 15 دقيقة يوميا يحقق 100 مليار دولار سنويا

2020/08/16 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للاقتصاد العالمي ربح 100 مليار دولار سنويا، في حال تشجيع العاملين على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بممارسة الرياضة.

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