2020/08/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. القوات العراقية تتسلم موقعا جديدا من التحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 22:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. القوات العراقية تتسلم موقعا جديدا من التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. القوات العراقية تتسلم موقعا جديدا من التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).