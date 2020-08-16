غوارديولا يسعى للحصول على خدمات ميسي في مانشستر سيتي

2020/08/16 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم كل الإغراءات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإعادة لم شمله مع مدربه السابق بيب غوارديولا.وأوضحت الصحيفة أن السيتي ينتظر فقط إشارة ميسي بأنه بحاجة لتحد جديد خارج برشلونة، وسيتحرك النادي الإنجليزي فورا لضمه.ويأتي ذلك في ظل التقارير التي ذكرت أن ميسي يدرس حاليا […]

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