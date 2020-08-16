اعتقال سائق سيارة حاول إدخال مشروبات كحولية الى كربلاء

2020/08/16 | 22:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفادت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كربلاء ، مساء الاحد ، إن “مفارز المديرية تمكنت من اعتقال سائق سيارة من أحدى المحافظات في احدى نقاط التفتيش الامنية ( السيطرات ) الخارجية حاول إدخال مشروبات كحولية ، وأكدت ضبط 204 قنينة مشروبات كحولية .وقال المصدر في تصريح […]

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