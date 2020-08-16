وزير الصحة يوجه بانشاء ثمانية مستشفيات في ذي قار

2020/08/16 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، اليوم الاحد ، بانشاء ثمانية مستشفيات سريعة الانجاز في ذي قار ، اضافة الى تخصيص مبلغ مالي لدعم صحة المحافظة لمواجهة جائحة كورونا .وقال الناطق الرسمي باسم دائرة صحة ذي قار صلاح غياض ان ” وزير الصحة والبيئة اثناء لقاءه بمدير عام دائرة صحة […]

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