2020/08/16 | 23:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون وقوع خسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).