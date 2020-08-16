سياسي الماني يؤكد ضرورة وضع استراتيجية جديدة لحل النزاعات في الشرق الأوسط 

2020/08/16 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منى محمد زيارة/..اكد عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار, ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد تغييراً كبيراً في السياسات والتوجهات التي لا تتناسب مع التطور الذي نعيشه الان وضرورة الابتعاد عن النمطية والكلاسيكية القديمة .وقال العمار في تصريح صحفي ،ضمن حملتي الانتخابية اجريت محادثات مع مستشار السياسة الاسرائيلية والدبلوماسي المسؤول عن الشؤون […]

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