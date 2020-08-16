2020/08/16 | 23:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف أعلنت مديرية بلدية النجف الاشرف عن اكمال استعدادتها لاستقبال شهر محرم الحرام.وقال مدير اعلام المديرية بشار السوداني للمعلومة أن “كوادر البلدية بدأت بتكثيف العمل والجهد في المدينة القديمة قرب محيط المرقد العلوي المطهر من خلال العمل على مدار ٢٤ ساعة مع تكثيف تواجد العجلات التخصصية بالقرب من المواكب لاسيما الكبيرة منها”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية النجف تعلن اكتمال استعداداتها الخاصة بشهر محرم الحرام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية النجف تعلن اكتمال استعداداتها الخاصة بشهر محرم الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).