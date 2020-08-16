قوات امنية تعتدي بالضرب على كادر قناة الحرة عراق في البصرة

2020/08/16 | 23:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب المبرح على مراسلة ومصور قناة الحرة عراق في البصرة اثناء تغطيتهم للتظاهرة التي انطلقت مساء اليوم الاحد.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسلة القناة نجاح العابدي قولها انها كانت مع المصور محمد الهلالي في تغطية صحفية للاحتجاجات في منطقة مناوي باشا وسط البصرة، ومنعتهم قوات مكافحة […]

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