من البيروقراطية الى البيروقراطية (المهاجرون) - أحمد بيان

2020/08/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان أولا، كل الإدانة للبيروقراطية بكل النقابات وكل الفضح لأساليبها الماكرة الهادفة الى تركيع المناضلين وصنع الأتباع (العبيد)؛ثانيا، إن البيروقراطية واحدة داخل هذه النقابة أو تلك، وإن تعددت أو تباينت أشكالها.



ومن يؤدي ثمن جرائمها ليس من ينتقل من نقابة الى أخرى (كمن يغير ملابسه)، بل الشغيلة كافة؛ثالثا، إن المطلوب أو البديل ليس الهروب من البيروقراطية، بل مواجهتها والتصدي لها، إنها المهمة الصعبة ا ......





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