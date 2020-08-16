النقل: رسو باخرة عملاقة على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي

2020/08/16 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، الاحد، رسو الباخرة العملاقة MSC EVA على رصيفين في ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الباخرة العملاقة MSC EVA رست على رصيفي 14 و 15 في ميناء ام قصر الشمالي التي يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا تحمل نحو 2599 حاوية قادمة من ميناء الدمام السعودي وفور وصولها باشرت ملاكات التفريغ والشحن بعمليات المناولة وتفريغ البضاعة بسلام وامان".

واضاف الفرطوسي، أن "رسو هذه الباخرة بحجمها العملاق للمرة الثالثة في الموانئ العراقية تعد حالة ايجابية ان تحتل الموانئ سمعة عالمية ضمن امكانياتها في جذب السفن العملاقة بفضل توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بزيادة الاعماق في الموانئ".

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عبد عون العبادي، عضو لجنة الصحة النيابية، اليوم الاحد، ان قلة الوعي لدى المواطنين تسببت بانتشار وباء كورونا.

وقال العبادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب القوانين الصادرة من الحكومة لا تطبق بصورة صحيحة".

وبين ان &

بغداد اليوم - متابعة

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن سببين وراء ارتفاع الإيرادات المالية، فيما بينت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطة مدروسة لحسم ملف منافذ الإقليم وربطها بالحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن ر

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو خلية الازمة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، عباس الحسيني، اليوم الاحد، من عدم التزام المواطنين بتعليمات خلية الازمة، فيما أكد أن الموقف الوبائي ينذر بتداعيات خطيرة بعد رفع الحظر ايام الخميس والجمعة والسبت، فيما

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