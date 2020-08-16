2020/08/16 | 23:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارقام كورونا القياسية تستمر في العراق.. أهم أحداث هذا اليوم في خبر واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/16 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارقام كورونا القياسية تستمر في العراق.. أهم أحداث هذا اليوم في خبر واحد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارقام كورونا القياسية تستمر في العراق.. أهم أحداث هذا اليوم في خبر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).