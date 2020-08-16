2020/08/16 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، رسو الباخرة العملاقة MSC EVAعلى رصيفين في ميناء ام قصر الشمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: رسو باخرة عملاقة على أرصفة ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: رسو باخرة عملاقة على أرصفة ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).