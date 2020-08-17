اشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي الدوري الاوروبي

2020/08/17 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعةأطاح إشبيلية الإسباني، بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الدوري الأوروبي، وذلك بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب راين إينرجي ستاديون بألمانيا.وسجل ثنائية إشبيلية، كل من خيسوس سوسو (26) ولوك دي يونج (78)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد، برونو فيرنانديز (9).وينتظر إشبيلية في المباراة النهائية، مواجهة الفائز من لقاء إنتر الإيطالي وشاختار الأوكراني، في الوقت الذي تواصلت فيه عقدة مانشستر يونايتد مع نصف النهائي هذا الموسم، بعدما ودّع من هذا الدور أيضًا في مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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بغداد اليوم/ متابعة

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