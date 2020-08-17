ختام الرسل أم ختام الأنبياء؟ - عباس علي العلي

2020/08/17 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في النص التالي يجزم بأمر على أنه من الحتم المؤكد الذي لا رجعة فيه وهو ختم الأنبياء بمحمد ص (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰ-;-كِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ-;- وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)الأحزاب (40)،هذا الأمر قد لا يكون فيه نقاش كون النبوة تتعلق بالوحي الذي ينقل أمر الله وإرادته إلى البشر عبر وسيط يحمل أمرا عموميا للناس *، فحتى يكون الش ......





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