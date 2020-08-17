اشبيلية يطيح بمانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

2020/08/17 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح إشبيلية الإسباني، بنظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الدوري الأوروبي، وذلك بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب راين إينرجي ستاديون بألمانيا.

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