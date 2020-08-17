اتفاق بين الكاظمي وبارزاني لترحيل المشكلة المالية حتى نهاية العام

2020/08/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬اربيل ‭ – ‬البصرة‭- ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬وزير‭ ‬الاقليم‭ ‬خالد‭ ‬شواني‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬تخص‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭.‬فيما‭ ‬رأت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬ببغداد‭ ‬ان‭ ‬الضغوط‭.‬تزداد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬جني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ […]

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