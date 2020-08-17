الى متى النجاة بترحيل المصائب؟

2020/08/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سياسة ترحيل الازمات أو المصائب يبدو ستبقى سارية في البلد لسنوات عديدة.لا مشكلة يجري حلها من الجذور، لأنَّ العقبات السياسية كثيرة ولم تعد الامكانات تتيح الحلول الكاملة.ولأنّ كُل شيء يتأسس على تراكمات من الاخطاء والمعالجات الترقيعية التي ورثها البلد عن حكومات منظورة بالفساد والانتهازية السياسية والجهل بالادارة والتفكير الاستراتيجي والعلاقات […]

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