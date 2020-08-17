تركيا‭ ‬ترفض‭ ‬نشر‭ ‬مقاتلات‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬وتوسع‭ ‬التنقيب‭ ‬في‭ ‬البحر

2020/08/17 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬اطلاق‭ ‬الحوار اسطنبول‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬فؤاد‭ ‬أوقطاي،‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬القاطع‭ ‬لنشر‭ ‬فرنسا‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬التابعة‭ ‬لليونان‭ ‬بخلاف‭ ‬اتفاقيات‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬هبطت‭ ‬مقاتلتان‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬رافال‮»‬‭ ‬وأخرى‭ ‬مخصصة‭ ‬للشحن‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬‭ ‬C-130‮»‬،‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬‮«‬أندريه‭ ‬باباندرو‮»‬‭ […]

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