2020/08/17 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد الأوروبي يطلب من أنقرة اطلاق الحوار اسطنبول – بروكسل -الزمان أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، رفض بلاده القاطع لنشر فرنسا طائرات عسكرية في قبرص التابعة لليونان بخلاف اتفاقيات عام 1960.وفي وقت سابق، هبطت مقاتلتان من طراز «رافال» وأخرى مخصصة للشحن من طراز « C-130»، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة «أندريه باباندرو» […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترفض نشر مقاتلات فرنسية في قبرص وتوسع التنقيب في البحر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترفض نشر مقاتلات فرنسية في قبرص وتوسع التنقيب في البحر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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