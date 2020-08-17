شرطة البصرة تصدر بيانا بشأن حادثة الاعتداء على منزل المحافظ

2020/08/17 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرةاصدرت قيادة شرطة البصرة ،اليوم الاثنين ، بيانا بشأن حادثة الاعتداء على منزل المحافظ اسعد العيداني.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "انطلقت مساء الاحد تظاهرة سلمية في ساحة البحرية بأتجاه مديرية شرطة محافظة البصرة، ثم بأتجاه منزل عائلة المحافظ وطيلة هذه المسيرة كانت الأجهزة الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين الا انهم حال وصولهم الى منزل عائلة المحافظ قام بعض الأشخاص برمي زجاجات حارقة بأتجاه المنزل السكني وكرفان الحماية مما أدى الى حرق جزء من الحديقة و حرق الكرفان".واضافت: "وكذلك رمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على احد عجلات الشرطة مما أدى الى حرقها وتضرر اربع عجلات أخرى وإصابة 14 منتسبا باصابات مختلفة أحدها عين احد المنتسبين وهي الآن بحاله حرجه". وبينت انه "في الوقت الذي تمارس فيه شرطة البصرة ضبط النفس الا إن ذلك لايعني ان يترك العابثين بأمن البصرة دون رادع وسيتم التعامل وفق النصوص القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الاجهزة الامنية او الممتلكات العامة والخاصة".

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، الاحد، رسو الباخرة العملاقة MSC EVA على رصيفين في ميناء ام قصر الشمالي.

وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الباخرة العملاقة MSC EVA رست على رصيفي

بغداد اليوم- بغداد

اكد عبد عون العبادي، عضو لجنة الصحة النيابية، اليوم الاحد، ان قلة الوعي لدى المواطنين تسببت بانتشار وباء كورونا.

وقال العبادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب القوانين الصادرة من الحكومة لا تطبق بصورة صحيحة".

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن سببين وراء ارتفاع الإيرادات المالية، فيما بينت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطة مدروسة لحسم ملف منافذ الإقليم وربطها بالحكومة الاتحادية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن ر

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