البرازيل تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/08/17 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، عن حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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