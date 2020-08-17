الشباب تتكفل ببناء ملعب نادي النيل

2020/08/17 | 03:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح الرياضي

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عضو مجلس النواب صادق مدلول ووفدا رياضيا من نادي النيل التابع لمحافظة بابل، واستمع الوزير للمشكلات والمعوقات التي تواجه الرياضيين في هذه الناحية التي تمتلك قاعدة رياضية جيدة والعاباً تمارس داخل هذا النادي.

واوضح الوزير ان هناك خطة حكومية متكاملة بالتعاون مع وزارة الاسكان لتسليم كل ناد قطعة ارض تجارية وطرحها كفرصة استثمارية لانعاش الاندية وتخفيف العبء على الدولة ايضا، طالبا منهم اعداد ملف متكامل ودراسة جدوى اقتصادية عن النادي.

واكد درجال ان الوزارة ستبدأ ببناء ملعب نادي النيل حال اقرار الميزانية التشغيلية، وان هدفنا بناء الانسان وتركيزنا منصب على الشباب لانهم عماد المستقبل واساس العمل في وزارة الشباب.

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