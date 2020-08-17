عقبات تهدد مشاركة منتخب القوس في بطولة العرب

2020/08/17 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

شكك اتحاد القوس والسهم في امكانية مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية المزمع اقامتها في الاردن نهاية ايلول المقبل، بينما طالب رئيس اتحاد اللعبة بضرورة تهيئة معسكر تدريبي على اعلى المستويات للاعبة رند سعد قبل مشاركتها في بطولة العالم التي تكون تأهيلية الى دورة طوكيو الاولمبية.

وقال سعد المشهداني رئيس اتحاد القوس والسهم لـ (الصباح الرياضي): ان اسباباً عدة ربما تمنع مشاركة منتخبنا في البطولة العربية التي تستضيفها العاصمة عمان نهاية الشهر المقبل، مشيرا الى ان من بين تلك الاسباب عدم وجود الدعم المادي من قبل وزارة الشباب واطلاق تخصيصات الاتحاد بغية المشاركة في البطولة، وايضا تفشي وباء كورونا وزيادة اعداد الاصابات ما يقف حائلا امام تحضيرات المنتخب التي هي اصلا خجولة ولا تتوافق مع اهمية الحدث العربي.



واضاف المشهداني أن اتحادنا يضع كل جهوده من اجل تأهل اللاعبة رند سعد الى اولمبياد طوكيو، وهي على بعد خطوة مهمة تتمثل بمشاركتها في بطولة العالم التي تستضيفها باريس في حزيران من العام المقبل، مبينا ان رند نجحت في تحقيق الرقم التأهيلي الذي يتيح لها المشاركة في الاولمبياد المقبل بشرط مشاركتها في بطولة معترف بها دوليا ولم يتبقَ غير بطولة العالم في فرنسا، مؤكدا ان رند حققت الرقم التأهيلي الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة محققة 605 نقاط خلال بطولة الاندية العربية التي استضافتها السليمانية العام الماضي.

واوضح رئيس اتحاد اللعبة ان فعالية القوس المحدب التي تمثلنا فيها البطلة فاطمة سعد صاحبة الانجازات العربية والدولية لن تندرج ضمن فعاليات اللعبة في الاولمبياد المقبل، مؤكدا ان هذه الفعالية يجري التحضير لها من اجل ادراجها في اولمبياد 2024 في باريس.

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