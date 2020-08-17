حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ170 ألفا

2020/08/17 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إحصاءات وكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ170 ألفا.

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