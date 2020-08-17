 شرطة البصرة: اصابة 14 منتسبا وحرق وتضرر عجلات باشتباك مع المتظاهرين

2020/08/17 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة البصرة في جنوب العراق، مساء الاحد، بياناً حول الاشتباكات مع المتظاهرين قرب منزل المحافظ اسعد العيداني....

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