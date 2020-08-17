بالوثيقة.. العراق يتسلم موقعا في معسكر التاجي من قوات التحالف

2020/08/17 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اخبارية عن تسلم القوات العراقية موقع تخزين الذخيرة في معسكر التاجي من قوات التحالف....

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