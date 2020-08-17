تفكيك صاروخين وضبط قاعدة صواريخ في بغداد

2020/08/17 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي سقوط صاروخ "كاتيوشا" داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، فيما حددت مكان انطلاقه وتفكيك قاعدة لاطلاق الصواريخ....

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