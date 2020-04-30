الهنين : اتفاقية الصين صُمّمت للحماية من هزات أسواق النفط

2020/08/17 | 07:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين أن الاعتماد على النفط وهو سلعة سياسية خادعة، من دون استخدامه في صناعات تحويلية مختلفة قد أفقده دوره الأساس، مؤكداً أن اتفاق العراق والصين صمم بعناية لحماية البلاد من هزات أسواق النفط.

وقال الهنين إن عوامل كثيرة تسهم في تغيير أسعار النفط عالمياً، أهمّها معدلات النمو الاقتصادي في الصين والهند، بالإضافة إلى النمور الآسيوية، وتأتي قدرة هذه الدول على العودة مجدداً إلى استئناف نموها المضطرد بعد حالات الركود الرأسمالية تجدد نفسها، لتكون عاملاً إضافياً في تغيير مسار الأسعار.



ولفت مستشار رئيس الوزراء إلى أن اتفاق العراق مع الصين صُمم بعناية ليشكل حماية حقيقية للبلاد من هذه الهزّات في السوق، أو على الأقل كان سيضمن مشترياً ثابتاً للثروة النفطية مقابل المشاريع.

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