سلام الشمري يدعو الجهات الأمنية للمحافظة على الأمن الغذائي

2020/08/17 | 07:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، ان الامن الغذائي للشعب العراقي خط احمر وعلى الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية لحمايته.

وقال الشمري في بيان، انه تم مخاطبة قيادة العمليات المشتركة ومديرية الدفاع المدني والاجهزة الامنية المختصة لأخذ الحيطة والحذر بجميع المحافظات وخاصة الغربية للحد من الحرائق التي طالت الاراضي الزراعية مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد منفذي هذه الاعمال الاجرامية سواء كانوا من داخل العراق او منفذين لمخططات خارجية.

واعتبر ان هذه الاعمال والمخططات تهدف للتأثير على الامن الغذائي للبلاد والمواطن، مشددا على اهمية ضمان الامن الغذائي وعدم المساومة بخصوص هذا الموضوع.

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